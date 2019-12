O caminhão de uma empresa de eletrodomésticos tombou durante a madrugada desta quinta-feira (12), enquanto trafegava na BR-364, no trecho entre Manoel Urbano e Feijó, no interior do Acre.

Segundo informações de pessoas que passaram pelo local, o tombamento do veículo se deu por conta das péssimas condições da estrada, que é mal sinalizada e tem muitos buracos. O motorista do caminhão, ao tentar desviar de um desses buracos, acabou perdendo a direção e tombou na pista.

No veículo estava o condutor e o ajudante dele. Os dois saíram ilesos do acidente, porém, mercadorias que estavam dentro do caminhão ficaram danificadas. Outro caminhão da empresa esteve no local e terminou de entregar a mercadoria que teria como destino o município de Feijó.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente junto com Polícia Rodoviária Federal (PRF), que confeccionou um boletim de ocorrência de trânsito. O caminhão foi desvirado com auxílio de outros caminhoneiros.