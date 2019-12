A Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC), Secretária-Geral da Frente Parlamentar da Pesca, participou, na tarde da última quarta-feira (11/12), de encontro que reuniu a Ministra da Agricultura e Pecuária Tereza Cristina, o Presidente da Frente Parlamentar da Pesca Deputado Luiz Nishimori, o Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Deputado Alceu Moreira e representantes da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados – ABIPESCA. O encontro serviu para traçar estratégias para o setor pesqueiro em 2020.

Mara Rocha defendeu um novo olhar para desenvolver o setor pesqueiro na região norte: “A pesca possui um grande potencial para o fortalecimento da agricultura familiar, e a Ministra Tereza Cristina é uma entusiasta do assunto. Já conseguimos, em 2019, a inclusão da atividade pesqueira no Plano Safra e acredito que 2020 será um ano de grande incremento do setor”.

Sobre projetos para o Acre, Mara Rocha informou que tem conversado com representantes da ABIPESCA sobre o assunto: “A ABIPESCA reúne os pesos-pesados do setor pesqueiro e todos compreendem o papel estratégico do Acre, por sua proximidade com o Pacífico. Estou reunindo um grupo de empresários do setor para uma visita ao Estado, o que pode resultar em projetos importantes, principalmente para os pescadores artesanais, que necessitam de incentivos e orientação técnica”, finalizou a parlamentar.