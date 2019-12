O jovem Jessigla de Paiva Oliveira, 22 anos, ficou ferido após trocar tiros com a Polícia Militar, na noite desta quinta-feira (12), na Avenida Amadeo Barbosa, em Rio Branco. Outro rapaz, que seria o comparsa de Oliveira, acabou sendo preso. Segundo a polícia, a dupla é acusada de roubar uma caminhonete no Bairro Manoel Julião.

De acordo com informações da PM, os dois homens estavam a pé quando, em uma rua do bairro, anunciaram um assalto e roubaram a caminhonete modelo Hilux, de cor prata. Os policiais do 1° Batalhão foram acionados via Ciosp e começaram a fazer buscas em várias regiões da capital.

Os militares foram surpreendidos quando os criminosos passaram com o veículo em alta velocidade pela Ponte Metálica, e começaram a perseguir os bandidos pelos bairros Quinze, Cidade Nova e pela Gameleira. Porém, quando os assaltantes passavam pela Quarta Ponte, na Avenida Amadeo Barbosa, colidiram com uma mureta de proteção e foram cercados por algumas guarnições da PM.

Ainda segundo os policiais, a dupla desceu do veículo e começou a trocar tiros com os militares. Oliveira acabou sendo atingindo por dois tiros nas costas e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou ele ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ainda foram acionados e estiveram no local para colher informações do ocorrido na ação policial.

O comparsa do ferido recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a realização dos procedimentos cabíveis. Oliveira também será preso e encaminhado para a delegacia depois que receber alta médica.