O corpo de um homem foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (13), em meio a muita lama, no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul. O cadáver foi localizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, quando a guarnição fazia uma varredura na área para encontrar o professor da UFAC Gleisson Oliveira, de 33 anos, que está desaparecido desde o último final de semana.

Os bombeiros retiraram o corpo da lama e isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul recolheram o cadáver e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames e a identificação desse homem.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem encontrado morto calçava botas e pode ser um agricultor da região que estava desaparecido há alguns dias. O cadáver estava a quase 5 km do local do desaparecimento do professor, e os bombeiros afirmam que não seria o corpo de Gleisson.

As buscas pelo corpo do professor universitário continuam no Rio Juruá.