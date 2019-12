O Aeroporto Internacional Plácido de Castro, em Rio Branco (AC), deve receber 27,9 mil passageiros durante a alta temporada, entre os dias 16 de dezembro e 5 de janeiro de 2020. O número representa crescimento de 10,4% em relação aos 25,2 mil viajantes contabilizados de 17 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro deste ano. A quantidade de operações também deve ter um incremento de 7%: serão 454 pousos e decolagens, ante 424 voos computados no período anterior.

Para garantir a fluidez nas operações e no funcionamento de toda infraestrutura aeroportuária durante a temporada, uma série de ações foi adotada para atender ao aumento do fluxo de passageiros e manter o conforto e a segurança dos usuários. Equipes de segurança e operações serão reforçadas, se necessário, por meio de remanejamento das escalas de trabalho. Em caso de esclarecimentos dos passageiros, a estatal ainda conta com os “amarelinhos”, funcionários de colete amarelo com a frase “Posso Ajudar/May I Help You?”.

A 18 km do centro da capital acreana, o terminal atende à aviação doméstica, internacional, geral e militar, com operação de companhias aéreas regulares e de táxis aéreos. Operam atualmente no Aeroporto de Rio Branco as empresas Gol e Latam, com voos para São Paulo (SP), Brasília (DF), Manaus (AM) e Cruzeiro do Sul (AC). Com capacidade para receber 2,4 milhões de passageiros por ano, em 2018 mais de 308 mil viajantes embarcaram e desembarcaram no terminal da capital do Acre.

Guia do Passageiro

Informações sobre viagens, direitos e responsabilidades do passageiro e da companhia aérea, podem ser conferidas no Guia do Passageiro. O material também traz explicações sobre o funcionamento do setor aéreo e dicas, como peso e devolução de bagagem, transporte de animais e produtos de origem animal e vegetal trazidos do exterior. O guia pode ser lido clicando aqui.