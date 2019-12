A pedido do vereador José Carlos, o Juruna, do Partido Avante, a Câmara de Rio Branco realizou na quarta-feira, 11, ato solene em homenagem ao Sebrae/Acre pela iniciativa e desempenho na execução do Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE).

Na oportunidade foram homenageados Lauro da Veiga Santos, diretor técnico do Sebrae/Acre; Joelma da Silva Mourão, gestora da Educação Empreendedora do Sebrae/Acre; Gerson Aguirre, gerente da Unidade Produtos e Mercado do Sebrae/Acre; Maria Vieira dos Reis, gestora da Educação Empreendedora do Sebrae/Acre, além de Rafaela Mayara de Carvalho. Todos os presentes receberam Moção de Aplauso em reconhecimento ao trabalho desenvolvido.

“Essa foi a nossa forma de reconhecer o trabalho desenvolvido por essa equipe extremamente competente do Sebrae/Acre. Eles tem implementado uma cultura empreendedora em todo o país, proporcionando novas formas de pensar e agir em nossa sociedade, conectando o jovem com novos modelos de negócios. O resultado disso é que no futuro poderemos ter mais empreendedores em nossa cidade, fortalecendo assim a geração de emprego e renda”.

Juruna citou que possui dois projetos de lei direcionados ao tema. “São dois PLS que já foram até sancionados pela prefeita Socorro Neri. O primeiro, diz respeito à criação do Programa de empreendedorismo nas escolas e na Comunidade, cujo objetivo é ajudar na formação das nossas crianças. O segundo cria a Semana de Empreendedorismo nas Escolas. Trata-se de uma ferramenta para mostrar os resultados do trabalho realizado durante o Programa de Empreendedorismo, sobretudo incluir nossa cidade durante a semana mundial do empreendedorismo, uma forma a atenção para os caminhos que o empreendedorismo oferece”.

Ao dispor da fala, Lauro da Veiga Santos, diretor técnico do Sebrae/Acre, agradeceu a homenagem e pontuou que o vereador Juruna é uma grande parceiro no fomento dos pequenos negócios no Estado .

“Esses PLs apresentando pelo parlamentar são de grande ajuda no fortalecimento do empreendedorismo no Estado. Sabemos que no futuro muitas profissões de hoje já estarão saturadas. O empreendedorismo será uma saída para eles. Poderão se planejar de outra forma. O fruto dessa medida e parceria é de extrema importância. Não serão colhidos em curto prazo, mas o que importa é que virão e no momento certo. Estamos plantando uma grande semente e quando esses estudantes de hoje se tornarem adultos irão estar preparados para essa nova realidade profissional”, finalizou.