O atacante Doka Madureira deve reforçar o time do Galvez no Campeonato Acreano de Futebol. A diretoria do Imperador já teve um conversa com o atleta e praticamente ficou tudo acertado. “Está quase tudo certo, dependemos de pequenos detalhes”, disse o presidente do clube Edener Franco.

Doka seria a principal contratação do time militar para a temporada do ano quem vem. Em 2020, a equipe vai disputar o estadual, as Copas do Brasil e Verde e o Campeonato Brasileiro da série D.

Por enquanto, 22 atletas já foram contratados pela diretoria do imperador. A intenção do clube é fechar o grupo com 25 jogadores.

O ex-atacante Doka Madureira começou a despontar para o futebol em campeonatos amadores de Sena Madureira.

Depois foi contratado pelo Rio Branco e teve passagens pelo Goiás, Atlético Paranaense e Bahia. Mas foi na Europa que o sena-madureirense alavancou a carreira.

Doka Madureira passou três temporadas (2008 e 2011) no Litex, da Bulgária. Depois foi contratado pelo Istanbul Basaksehir, da Turquia, onde jogou de 2011 a 2017. Foram 154 partidas e 39 gols marcados.

Em 2018, Doka defendeu o Ankaraguçu, da segunda divisão, e depois retornou ao Acre.