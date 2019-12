Policiais militares do 2º Batalhão recuperaram, na tarde desta quarta-feira (11), diversos eletrodomésticos que foram roubados por dois homens armados no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo a PM, funcionários da loja foram rendidos enquanto faziam uma reposição de estoque no bairro e tiveram toda a carga saqueada pelos criminosos. Após o ocorrido, os funcionários encontraram militares do grupo tático na Via Chico Mendes e disseram que haviam sido roubados.

Os policiais fizeram buscas na Cidade do Povo e conseguiram localizar a carga em uma residência abandonada. Durante a ação, ninguém foi preso e quase todos os eletrodomésticos foram localizados, apenas uma televisão não foi encontrada.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que iniciará a investigação para descobrir quem são os autores do crime.