“As crianças tem muito o que falar. Elas compreendem a necessidade de melhorar nossa cidade e eu saio dessa experiência com esse grupo mais fortalecida e animada de que nós devemos continuar insistindo no bem coletivo e na construção de uma sociedade mais justa”, desta forma prefeita Socorro Neri avaliou a segunda edição do projeto Um Dia Com a Prefeita realizado nesta quarta-feira, 11.



Estudantes da Escola Municipal José Potyguara, no Calafate, e que estão 5º ano do ensino fundamental, foram recebidos pela prefeita para conhecer um pouco do seu trabalho, da história de Rio Branco, além conversar sobre os desafios da cidade.

O dia começou na Praça da Revolução, lá as crianças e professores foram recepcionados pela prefeita, conheceram a decoração de Natal, puderam entrar na Casa do Papai Noel, tirar fotos e em seguida tomar uma café da manhã reforçado. Neste dia especial, em que a lousa e o giz foram substituídos por uma vivência em que muitas dessas meninas e meninos jamais pensou em conhecer, a prefeita também destacou a troca de conhecimento entre ela, sua equipe e as crianças. “Nós da gestão municipal temos que nos esforçar e continuar trabalhando com o afinco que temos trabalhado para dar conta de melhorar a cidade toda. Eu mostrei pra eles [os estudantes] que nós trabalhamos com planejamento, que vamos fazendo uma coisa de cada vez, mas focados sempre em ações que melhorem a vida do coletivo”.

Os estudantes conheceram todo o espaço físico da Prefeitura, Secretarias, galeria com imagens da cidade (no 1º piso) e também a galeria (2º piso) onde estão expostos os quadros dos ex-prefeitos da capital e a faixa usada pelo(a) chefe do executivo municipal do dia da posse e em solenidades importantes. Na sala de reuniões, o historiador Marcos Vinícius Neves falou sobre o surgimento e fatos marcantes da maior cidade do Acre, que completa 137 anos no próximo dia 28.

A prefeita Socorro Neri contou aos alunos da rede municipal de ensino sobre a sua trajetória, desde a infância e adolescência no Seringal São Luís, às margens do Rio Tarauacá, quase na divisa entre os municípios de Jordão e Tarauacá, onde ela nasceu, até se tornar a primeira mulher a assumir a Prefeitura de Rio Branco.

A estudante Jéssica Bezerra, de 11 anos, disse que se sentia privilegiada pela oportunidade de conhecer tanta coisa nova em uma única manhã e que o aprendizado de hoje seria levado para outras crianças do bairro onde ela mora. “Nem todas as crianças tem a possibilidade de vir aqui na Prefeitura e conversar com a prefeita. Eu não sabia da história dela e várias outras coisas da história da minha cidade”.

Depois da reunião com a prefeita, foi a hora de conhecer o gabinete de onde ela despacha todos os dias e tirar vários fotos deste dia que promete ficar na lembrança por muito tempo.

“É uma honra estar com a prefeita aqui do meu lado, conhecer tanta coisa legal que pude conhecer hoje. Eu não tinha a mínima ideia de um monte coisas que eu e meus amigos de escola pudemos ver hoje”, disse Polyanna Alves, também de 11 anos.







Para a professora Denise Souza, o dia foi duplamente feliz. Primeiro pela experiência que os alunos puderam ter e a outra, mais pessoal, foi reencontrar sua ex-professora Socorro Neri. “Eu fico até sem palavras, foi uma manhã incrível. A prefeita Socorro Neri está oportunizando para essas crianças que vivem na periferia da nossa cidade, em bairros que precisam de muitos serviços, que elas possam se expressar através da visão delas, como elas estão se sentindo, o que precisa ser melhorado na escola e em suas comunidades”, finalizou.





Educação em Rio Branco

Cerca de 25 mil crianças, da creche ao 5º ano do Ensino Fundamental, estão sob responsabilidade da Prefeitura. São 86 escolas e creches, além de outros 26 espaços que recebem apoio do executivo municipal. Nos últimos anos foram construídas 14 unidades de educação infantil; realizados concursos para servidores efetivos e inúmeros investimentos na formação e qualificação de professores, o que permitiu que Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em Rio Branco evoluísse de nota 4,1 em 2005 para 6,5 em 2017. Número acima da média nacional que é de 5,8.