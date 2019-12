Um vídeo enviado à reportagem mostra dois homens cavando um túmulo para enterrar a própria tia em um cemitério no município de Epitaciolândia, no interior do Acre. A gravação foi feita por familiares na manhã da última sexta-feira (6). O trabalho deveria ter sido feito por coveiros municipais, que se recusaram.

Segundo informações de uma sobrinha da falecida, a tia dela, Maria Elizabeth da Silva Lopes, era moradora do município de Brasiléia, mas a família decidiu enterrar a mulher em Epitaciolândia. Depois que todos os procedimentos foram realizados no hospital, levaram o corpo para a funerária, realizaram o velório e logo após Maria seria enterrada.

Porém, quando os familiares chegaram no Cemitério São João Batista, em Epitaciolândia, foram informados que o túmulo não havia sido cavado, pois segundo os coveiros, como a mulher era da Cidade de Brasiléia, eles não poderiam realizar aquele trabalho. A família insistiu, mas os coveiros não se importaram com a situação e disseram que os parentes poderiam chamar coveiros de Brasiléia, ou os próprios familiares cavarem a cova.

Os coveiros de Brasiléia também se negaram a fazer o trabalho, então, dois sobrinhos decidiram cavar o túmulo da tia. A sobrinha ainda alega que além da dor da perca da parente, os familiares tiveram que passar por essa situação, pois a escavação deveria ser realizada pelos coveiros que são pagos com dinheiro público.

Mesmo após o ocorrido, a família optou por não registrar um boletim de ocorrência.