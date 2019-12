Os times do Teles e Corpo Academia, fazem no próximo domingo, 15, a segunda partida da melhor de três do estadual de vôlei feminino. O jogo, que pode definir o campeão da temporada, será realizado no Ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), a partir das 15 horas.

Como venceu o primeiro duelo por 3 sets a 2, com parciais 8×25, 25×22, 25×23, 21×25 e 15×10, o time Teles pode consagrar-se campeão se ganhar essa partida.

Em caso de vitória da equipe do Corpo Academia, haverá o terceiro e último jogo para decidir quem ficará com o título do Campeonato Estadual de Vôlei Feminino 2019.

O presidente da Federação Acreana de Voleibol, João Petrolitano, disse que será um jogo marcado pelo o equilíbrio. “São duas equipes fortes e será um jogo decidido no detalhe”, disse o presidente.