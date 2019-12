A Polícia Civil, através da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag, tornou público no Diário Oficial desta quarta-feira 11, o resultado final do Curso de Formação Policial para os cargos de auxiliar de necropsia, delegado, agente e escrivão de polícia, classificados no último concurso público.

O documento traz a relação dos aprovados conforme cargo, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e média final. Os não relacionados e com inscrição no curso de formação homologada desistiram ou foram desligados da academia e estão, portanto, eliminados do certame.

O curso teve duração de 4 meses e a academia disponibilizou 70 instrutores sendo 90% deles policiais civis e de outras forças policiais, entre policiais militares, bombeiros militares, policiais federais, policiais rodoviários federais e agentes penitenciários, que ministraram uma média de 40 disciplinas em 18 semanas de curso.

Os 269 alunos inscritos foram divididos em oito turmas, entre alunos-delegados, escrivães, agentes de polícia e auxiliares de necropsia com uma carga horária de 900 horas. Oitenta horas foram de prática de tiro, armamento e munições, 100 horas de estágio supervisionado em delegacias regionais e especializadas, 50 horas no Instituto Médico Legal, de técnicas de necropsia, entre outras disciplinas relevantes para a atividade policial.

Confira o edital Edital nº 128 – SEPC – Resultado final curso de formação 06-12-19