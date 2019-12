A investigação aponta que nos últimos 6 meses, Leonardo Ribeiro teve 9 boletins de ocorrência registrados em várias regiões da cidade. Na maior parte das vezes, encomendava grandes quantidades de combustível em postos e, após simular uma transferência bancária, conseguia a liberação do produto que já estava com o comprador, de boa fé, acertado que pagaria pelo material.

Em outros casos, o homem simulou vendas de terrenos e objetos atuando de forma a ludibriar as vítimas. O autor residia na Vila do Incra, onde também era pastor/obreiro de uma igreja evangélica local.

Ainda segundo a investigação, o criminoso usava a conta bancária de sua enteada para depositar os proveitos do crime, incidindo assim no crime de lavagem de dinheiro, na modalidade ocultado de bens. Ele também será indiciado pelos crimes de estelionato e falsificação de documento.

Um trabalho de investigação dos agentes de Polícia Civil resultou na prisão do obreiro de uma Igreja Evangélica “Cristo em Cura e Libertação”, Leonardo Ribeiro, de 26 anos, na manhã desta quarta-feira (11), na Vila do Incra, no município de Porto Acre, pelo crime de estelionato e falsificação de documentos.