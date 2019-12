Onze migrantes de nacionalidade chinesa foram encontrados escondidos dentro de mobília e eletrodomésticos no interior de uma caminhão de transporte. O veículo foi mandado parar pelos agentes fronteiriços depois de ter passado do México para os Estados Unidos.

P U B L I C I D A D E

Segundo as autoridades federais, citadas pela Associated Press, depois de terem sido feitas buscas no veículo, encontraram pelo menos uma pessoa que estava dentro de uma máquina de lavar e outra dentro de um baú de madeira.

O condutor não foi identificado, mas sabe-se que é cidadão norte-americano de 42 anos, que foi detido de imediato por suspeita de tráfico humano.

Os migrantes também foram detidos, ainda sem acusação formal.

“São serem-humanos que os traficantes estão submetendo a condições desumanas que podem ter consequências fatais”, disse Pete Flores, diretor das operações das autoridades alfandegárias de San Diego.