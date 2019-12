O ex-presidiário Maicon Douglas de Pardo Pascoal, 23 anos, foi ferido com 3 tiros, na tarde desta quarta-feira (11), na quadra 15B, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, dois homens chegaram na casa da vítima em uma motocicleta, entraram na residência e renderam Douglas e a esposa dele. Os criminosos pediram que a mulher se afastasse do marido e depois efetuaram 3 disparos. Douglas foi atingido com dois tiros na região do peito e um ombro. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A esposa da vítima acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou ao homem para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Policiais Militares também estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os autores do crime e fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado até o momento.

A polícia ainda não sabe qual seria a motivação do crime, mas a suspeita é de que seja por conta da guerra entre facções. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).