Os vereadores de Rio Branco receberam na Câmara Municipal, a promotora de justiça, Patrícia Paula dos Santos e sua equipe do Grupo de Atuação Especial de Combate à Corrupção (GAECC) para tratar a respeito das gestões da Casa do Povo.

Na oportunidade, o presidente do parlamento municipal, vereador Antônio Morais (PT) apresentou um pouco do trabalho dos parlamentares e ações realizadas pela instituição.

“Nossa gestão trabalha com transparência e quer preservar isso, mostrando aos órgãos de fiscalização, que estamos priorizando e cuidando do bem público. O país passa por uma baixa moral politica e em Rio Branco queremos mostrar a população que temos um parlamento comprometido”, destaca Morais.

A promotora se disse encantada com o trabalho dos parlamentares e servidores.

“Esse é o primeiro contato que estou tendo com a Câmara de Rio Branco e estou encantada com o trabalho e explanação de cada vereador. Sou uma pessoa otimista, que acredita que o Brasil tem pessoas boas no meio politico e pude sentir isso nesse encontro com os vereadores da capital. Meus cumprimentos a todos pelo excelente trabalho que vem realizando”, frisou Patricia.

Os dezessete vereadores ao conhecer um pouco da historia da promotora, observaram sua dedicação pelo patrimônio público e ofereceu um titulo de cidadão Riobranquense, que será entregue nesta quinta, durante o último dia de trabalho legislativo deste ano.

Victor Augusto – Ascom/CMRB