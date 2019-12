O time da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) venceu a equipe do Corpo de Bombeiros por 1 a 0 e conquistou o título do Intersecretarias.

A decisão do campeonato de 2019 foi realizada na noite do último sábado, 7, no Estádio Arena Acreana.

Após empate em 1 a 1 no tempo normal, a equipe dos advogados venceu por 4 a 3 nos pênaltis.

A competição, realizada pelo governo do Estado por meio do Departamento de Esportes, contou com equipes de secretarias municipais, estaduais, federais e convidados, como a OAB e Polícia Rodoviária Federal.

No total, cerca de 640 atletas divididos em 32 equipes disputaram a competição.

O diretor do Departamento de Esportes do Estado Junior Santiago disse que esse ano a competição foi ampliada para as esferas municipal e federal. “Em 2020, o governo do Estado vai ampliar ainda mais o intersecretarias e vamos ter mais equipes”, disse Santiago.