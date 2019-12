A Prefeitura de Rio Branco, capital do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Sasdh), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) realizaram nesta terça-feira, 10, a solenidade de entrega de certificados dos cursos de qualificação profissional para mais de 250 pessoas, especialmente usuárias dos CRAS, Casa Rosa Mulher e Bolsa Família. O evento aconteceu no auditório do Senac à Rua Alvorada, no Bosque.

A ideia é estimular a pró-atividade e torná-las protagonistas de suas famílias.

Em 2019, Regiani Cristina de Oliveira, diretora de assistência social da Sasdh, a parceria Prefeitura e Senac, beneficiou quase 400 jovens, oriundos de famílias de baixa renda, assistidas pelos programas sociais do Município. “Foi uma grande oportunidade de aprendizado para geração de emprego e renda para este grupo, que acreditou na oportunidade e frequentou assiduamente as aulas”, ressaltou.

De acordo com Regiani, a orientação da prefeita Socorro Neri é no sentido qualificar essas pessoas no mundo do trabalho, dar alternativa de renda, mas para além disso; desenvolver nessas famílias, muitas vezes desacreditada do seu potencial, que elas podes continuar estudando, que podem buscar outras alternativas, e assim, melhorarem a qualidade de vida. A ideia é estimular a pró-atividade e torná-las protagonistas de suas famílias.

Abrão Suteli Maia, diretor de educação profissional do Senac/AC, enalteceu a parceria com a Prefeitura. Na ótica do diretor, essa parceria tem se fortalecido cada vez mais. “É uma forma da instituição Senac chegar a essas pessoas. Temos duas unidades aqui em Rio Branco, mas elas ficam em regiões mais centralizadas e as pessoas que moram na periferia, as vezes, não conseguem chegar. Nosso objetivo é tirar o Senac dos muros e levar a essas pessoas”.

Denise Araújo de Souza, moradora do bairro Belo Jardim, Ramal da Zezé, no Segundo Distrito, recebeu a certificação. Ela concluiu o curso de operador de supermercado e já está trabalhando em uma grande rede supermercado da capital. “Minha palavra é gratidão. Primeiro a prefeitura que me deu a oportunidade e ao Senac que me preparou com o conhecimento necessário”, sublinhou.