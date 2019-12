Em solenidade realizada na manhã desta terça-feira, 10, no Centro de Autismo Mundo Azul, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, sancionou a Lei º 2.345, de autoria do vereador Mamed Dankar, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Equoterapia.

O programa tem como objetivo atender pessoas com deficiências físicas e intelectuais, distúrbios comportamentais e/ou dificuldades de aprendizagem, bem como vítimas de acidentes que tenham possibilidade de melhora do quadro clínico.

Equoterapia é é um método terapêutico e educacional, o qual, por meio de abordagem transdisciplinar utiliza o cavalo para o desenvolvimento das pessoas com deficiências, buscando melhorias significativas em suas condições biopsicossociais.

Ao falar para os familiares de pessoas que serão beneficiadas pelo programa, a prefeita ressaltou a importância da nova lei e disse que a norma é significa mais um passo dado pelo Município em favor de quem necessita desse tipo de tratamento.

Ela elogiou a iniciativa do vereador Dankar em apresentar a proposta e reafirmou o compromisso de sua gestão em apoiar e dar publicidade a projetos de tamanha magnitude. “Esse é um programa importante para o nosso povo, principalmente para as pessoas que não dispõem de recursos para pagar esse tipo de terapia”, disse Socorro Neri.

Ela aproveitou a oportunidade para agradecer as pessoas que são parceiras da Prefeitura no atendimento de pessoas autistas. “A vocês, o nosso agradecimento. Com a criação do programa, teremos condições de trabalhar juntos para ampliar essa parceria”, enfatizou.

Mamed Dankar explicou para os presentes como surgiu a ideia de apresentar o projeto transformado em lei por unanimidade pelos vereadores que compõem a Câmara Municipal de Rio Branco e agradeceu à prefeita pela sensibilidade de sancionar a nova lei.

“Esse projeto foi elaborado por este parlamentar e sua equipe, visando contribuir para a melhoria das condições de vida das pessoas que necessitam dos benefícios da equoterapia. Obrigado, prefeita Socorro Neri por esse momento que estamos vivendo agora”, salientou Dankar.

Para Hélio Lopes, pai de uma criança com autismo, o programa é muito importante.

“É muito importante, levando em consideração que é um avanço no tratamento das pessoas com autismo que não têm condições de pagar esse tratamento de forma particular. Como a prefeita disse, esse é mais um passo. Espero que outros passos sejam dados para auxiliar quem tem esse tipo de transtorno”, concluiu.