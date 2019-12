Em ato na sala de reuniões da Prefeitura de Rio Branco, nesta terça-feira, 10, a prefeita Socorro Neri certificou e diplomou os 15 novos conselheiros tutelares do município, eleitos em pleito popular realizado no dia 6 de outubro. Com a diplomação, os conselheiros estão aptos a conhecer e receber mais informações sobre todos os processos inerentes à função.

A posse dos conselheiros, seis homens e nove mulheres, está prevista para o dia 10 de janeiro de 2020 em local a ser definido. Os novos membros assumem para um mandato de quatro anos, período compreendido entre 2020 e 2024.

Socorro Neri enalteceu o trabalho dos atuais conselheiros municipais, que segundo a prefeita, estão desenvolvendo um excelente trabalho com seriedade e dedicação. Com a eleição dos novos componentes a expectativa para 2020 é muito boa, visto que, estes agora diplomados estão preparados para exercer essa missão tão relevante para sociedade que é a de conselheiro tutelar.

A prefeita observou que há todo um arcabouço legal que orienta a ação dos conselheiros a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e das resoluções nacionais dos direitos da criança e do adolescente. Para Socorro Neri a expectativa é de que os novos conselheiros vão desempenhar um extraordinário trabalho a partir de 2020 até 2024.

“Os conselhos tutelares, os três de Rio Branco, estão vinculados ao meu gabinete. Fiz isso na reforma por entender que a vinculação do conselheiro é ao chefe do executivo, isso do ponto de vista administrativo a medida em que eles tem autonomia para exercer suas funções, seguindo os parâmetros do ECA. Tem conselheiros e conselheiras, eleitos, que são de uma qualidade técnica e de um compromisso social admirável, há uma expectativa da minha parte, inclusive, que continuaremos a ter conselhos tutelares ainda mais atuantes”, completou Socorro Neri.

De acordo com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Iana Sarkis, a eleição foi histórica, teve participação grandiosa e voluntária da população que foi às urnas para eleger os novos guardiões dos direitos e deveres das nossas crianças e adolescentes. “A expectativa com uma eleição, uma renovação, sempre é a melhor possível”, ponderou.

Iana lembrou também que titulares e suplentes, fazem parte de uma grande rede de proteção e carregam a responsabilidade de dar voz àqueles que muitas vezes não conseguem serem ouvidos, ou até mesmo não têm o entendimento de que estão passando por um processo de violência. E, irão atuar na defesa dessas vozes até mesmo de um pai, de uma mãe ou quaisquer outros familiares.

Eleito conselheiro pela primeira vez, Pedro Diego Costa de Amorim, falou da felicidade de ter sido eleito conselheiro tutelar. “Eu amo trabalhar com crianças e adolescentes. Sou advogado e há 10 anos trabalho como voluntário do Juizado da Infância, como agente de proteção. Tenho isso como causa de vida. Vou me dedicar. Vou abraçar a causa com muito carinho e com muito amor, irei procurar fazer o melhor pela luta em defesa da criança e do adolescente”, disse o conselheiro.