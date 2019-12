Um policial à paisana impediu que um criminoso terminasse de realizar um assalto em um posto de combustíveis na entrada do município de Senador Guiomard, na tarde desta segunda-feira (9).

Segundo informações do policial, ele abastecia seu veículo quando o assaltante, que estava armado, chegou a pé e começou a pegar os objetos pessoais dos frentistas e dos clientes. Ao ver a ação do bandido, o policial pegou uma arma e efetuou vários disparos, fazendo o bandido correr e fugir do local.

Durante a fuga, o assaltante deixou a arma cair e entrou em um carro conduzido por um comparsa. Segundo a polícia, os dois envolvidos já foram identificados e as prisões podem ocorrer nas próximas horas.