O taxista Rafael da Silva, 26 anos, foi preso em uma ação rápida de Policiais Militares que fazem parte do 8° BPM instalado em Sena Madureira, no Interior do Acre.

A prisão aconteceu na madrugada desta terça-feira (10), em uma residência no km 07 da BR-364, no sentido Sena a Manoel Urbano.

Segundo informações da Polícia Militar, as buscas foram intensas em toda região do Iaco; e a família de Rafael colaborou com a justiça entregando o acusado e fazendo a ordem pública ser cumprida.