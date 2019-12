Um barco naufragou na manhã desta terça-feira (10) no Porto da Feira, no Rio Iaco, no Bairro Pista, região Central de Sena Madureira.

De cardo com informações de populares, a causa do incidente ainda não foi descoberta. Ao ver sua embarcação afundando, o proprietário acionou o Corpo de Bombeiros Militar, que esteve no local e ajudou o dono a retirar a mercadoria do fundo do rio.

A suspeita é de que uma das possíveis causas poderia ser um vazante que o rio apresentou de ontem para hoje, tendo em vista que o barco estava atracado no porto e não teve indícios de vandalismo.