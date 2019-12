Certame é destinado para ambos os sexos e aprovados terão contrato em regime estatutário, que assegura a estabilidade do servidor. Veja as etapas da seleção!

Publicado edital do concurso PM MG para oficiais! A Polícia Militar de Minas Gerais, abriu 160 vagas para ingresso no curso de formação no cargo que exige ensino superior de escolaridade. Os profissionais contratados receberão remuneração inicial de R$ 5.769,42 para cadete no primeiro ano do curso.

As vagas estão distribuídas entre 144 para o sexo masculino e 16 para o sexo feminino. Os candidatos serão contratados pelo regime estatutário, que assegura a estabilidade do servidor. O edital prevê início do curso em agosto de 2020 e término em dezembro de 2022.

Para ingresso no curso de formação de oficiais é necessário ter nível superior em Direito, além de ter entre 18 e 30 anos de idade, altura mínima de 1m60 para candidatos de ambos os sexos. Confira a seguir como se inscrever na seleção:

Inscrições concurso PM MG

As inscrições serão abertas no dia 5 de fevereiro de 2020 pelo site da Polícia Militar de Minas Gerais. O prazo para cadastro ficará aberto até 6 de março e os interessados deverão preencher formulário com os principais dados pessoais.

Vale ressaltar que quem não tem internet poderá comparecer a uma das unidades relacionadas no edital para efetuar o cadastro, durante todo o prazo de inscrição. O horário de atendimento será de 8h30 às 12h e de 13h às 16h, exceto nas quartas-feiras, em que o horário vai de 8h30 às 13h.

Se o candidato optar pela inscrição presencial deverá estar munido de Documento de Identidade e CPF. Taxa de inscrição no valor de R$ 173 será cobrada nas duas formas de inscrição. O boleto, que é gerado no site de inscrição, deverá ser pago até dia 9 de março.

Poderão solicitar a isenção, os candidatos desempregados ou de baixa renda, o procedimento deve ser feito pelo site da PM MG entre os dias 5 e 6 de fevereiro.

Etapas de seleção concurso PM MG

A primeira etapa do concurso PM MG será composto por prova objetiva e discursiva. As avaliações estão previstas para o dia 5 de abril de 2020. Os candidatos deverão escolher entre as cidades em que serão aplicadas, são elas:

Belo Horizonte/RMBH, Juiz de Fora, Uberaba, Lavras, Divinópolis, Governador Valadares, Uberlândia, Patos de Minas, Montes Claros, Ipatinga, Barbacena, Curvelo, Teófilo Otoni, Unaí, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Sete Lagoas.

A prova objetiva será composta de 40 questões de múltipla escolha, sendo cinco opções para cada alternativa. Os conteúdos da avaliação serão: Língua Portuguesa, Direito Constitucional, Direito Penal Militar, Direito Penal, Direito Processual Penal Militar, Direito Administrativo, Legislação Extravagante e Legislação Institucional.

Para a prova discursiva os candidatos deverão preparar uma redação sobre tema apresentado no momento do exame. O texto deverá ter, no mínimo, 120 palavras, e no máximo, 30 linhas.

Segunda etapa

Após a fase de prova objetiva e discursiva, os candidatos ainda deverão passar por outros testes de seleção, são eles:

Avaliação psicológica

Avaliação física militar

Exames de saúde

Exame toxicológico

Prova oral

Prova de títulos

O prazo de validade do concurso PM MG para oficiais será de 30 dias, contados a partir data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por uma única vez por igual período.

