O Atlético Acreano é tricampeão estadual do estadual feminino de Futebol. O titulo foi conquista após vitória por 1 a 0 diante do seu maior rival, o time da Assemurb.

A decisão da competição foi realizada na tarde de domingo, 8, no Estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão. O gol do título foi marcado aos 13 minutos do primeiro tempo pela jogadora Mary, após receber o passe de Tayla.

No segundo tempo o time da Assemurb buscou o empate, mas o time celeste segurou o resultado.

A equipe do sindicato ainda reclamou de um possível pênalti não marcado.

A meio campista Gue capitã do Atlético Acreano enalteceu a conquista do tricampeonato estadual. “Foi uma competição muito difícil, a gente perdeu a decisão do primeiro turno, mas em nenhum momento baixamos a cabeça, o time está de parabéns”, disse a atleta.

O presidente do Atlético Acreano Elisson Azevedo disse vai fortalecer o futebol feminino do clube na próxima temporada. “Agora em 2020 vamos reestruturar nossa equipe, dar mais condições a comissão técnica e as jogadoras”, ressaltou o presidente.

Com o titulo do estadual de 2019 o Atlético Acreano garantiu vaga no Campeonato Brasileiro Feminino da série A2 em 2020.