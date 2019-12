A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 10, uma redução média de 4,24% nas tarifas da Energisa Acre. Para consumidores conectados à alta tensão, a queda será de 4,44%, e para a baixa tensão, a diminuição será de 4,20%.

O relator do reajuste da tarifa para o Acre foi o rondoniense e ex-presidente da Ceron, Efrain Pereira da Cruz. As novas tarifas vigoram a partir de sexta-feira, 13 de dezembro. A Energisa atende a 263 mil unidades consumidoras no Acre.