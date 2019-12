Líderes de aproximadamente 200 países se reúnem entre os dias 2 e 13 de dezembro, em Madrid, na conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) que reúne a cúpula mundial do clima, COP 25. Na oportunidade, a prefeita Socorro Neri recebeu convite da rede “Cities4Forests” para apresentar as políticas públicas implementadas pela Prefeitura de Rio Branco junto à comunidade que se relacionam com o enfrentamento às mudanças climáticas.

Por incompatibilidade em sua agenda, a prefeita designou a secretária adjunta de planejamento, Silvia Brilhante, para representar a Prefeitura de Rio Branco e apresentar as estratégias, planos, ações, atividades que estão sendo desenvolvidas pelo Município no evento paralelo: “Ação climática da comunidade: da restauração global à local”.

Rio Branco e a rede Cities4Forests

A Cities4Forests, rede internacional formada por 61 cidades de seis continentes, organizou um evento na COP 25, inicialmente prevista para acontecer no Chile. No painel foram convidados representantes de quatro cidades, entre as quais Rio Branco, que participou na qualidade de cidade representante das 15 cidades brasileiras pertencentes à rede durante o painel “Ação climática da comunidade: da restauração global à local”.

“Cada vez mais se tem consciência da importância das políticas municipais e dos esforços que as prefeituras fazem nas cidades, resultam em um grande impacto no combate às mudanças climáticas, tanto para trocar experiências com outras cidades, aprender com elas, e acima de tudo ser reconhecida como uma Cidade Amazônica que promove políticas públicas que priorizam a sustentabilidade, a inclusão e a justiça social”, ressaltou Silvia Brilhante.

Ações estratégicas

Diante das alterações resultantes das mudanças climáticas, na gestão da prefeita Socorro Neri a questão ambiental é uma prioridade. “Integrar o Cities4Forest se constitui em mais um passo para fortalecer o compromisso de Rio Branco com as florestas. O desenvolvimento sustentável da sociedade apenas poderá ser feito assegurando a sustentabilidade do meio ambiente”, ressalvou a prefeita Socorro Neri.

Quanto as ações apresentadas na COP 25, Silvia Brilhante contou que “o que se buscou demonstrar é que Rio Branco tem ações que promovem a saúde e o bem-estar dos cidadãos, a gestão de parques e unidades de conservação, a percepção de riscos, o entendimento do como as mudanças climáticas podem nos afetar por meio de programas de educação ambiental, incluindo aspectos da defesa civil, junto às escolas da rede municipal de educação, todos relacionados às mudanças climáticas”.

No portfólio de ações da gestão municipal de Rio Branco, o portal da Cities4Forests destaca que “em sua experiência histórica secular, os rio-branquenses aprenderam que cuidar das florestas e do meio ambiente é, em primeira e última instância, a melhor maneira de cuidar das pessoas, daqueles que aqui vivem e amam a cidade”.