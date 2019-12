Em levantamento realizado pelo jornal Folha de São Paulo, Rio Branco aparece em primeiro lugar no ranking de cidades brasileiras que reduziram o número de mortes no trânsito em mais de 50%. Uma meta estipulada pela Organização das Nações Unidas (ONU) desafiava as cidades a alcançar esse percentual no prazo de nove anos, tendo inicio em 2011. No caso da capital acreana, já em 2018 foram registradas apenas 6,5 mortes para cada 100 mil habitantes, levando a uma redução de 64%.



A pesquisa mostra que os resultados positivos são provenientes de ações integradas entre as prefeituras, governos estaduais e federais. Em parceria com outros órgãos, a Prefeitura atua principalmente em ações de educação, prevenção e fiscalização. É o caso, por exemplo, do Projeto Vida no Trânsito, criado pelo governo federal em 2010, com o objetivo de promover saúde, vigiando e prevenindo mortes no trânsito. Anualmente, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) recebe cerca de R$ 200 mil para o desenvolvimento de ações integradas.



“Temos muitos parceiros na realização desse calendário, que já vem pré-definido do pelo Ministério da Saúde. São palestras de educação no trânsito, distribuição de kits, blitz educativas e campanhas preventivas, em datas pontuais”, explicou o coordenador de Vigilância em Saúde, da Semsa, Félix Araújo.

Os acidentes de trânsito são considerados um dos maiores problemas de saúde pública no país. Chega a 36 mil, o número de pessoas que morrem nessas condições, todos os anos.

Já no quesito fiscalização, a prefeitura investiu quase R$ 1,7 mi para garantir a atuação dos agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), junto à motoristas, ciclistas, pedestres e usuários do transporte público.

Os acidentes de trânsito são considerados um dos maiores problemas de saúde pública no país. Chega a 36 mil o número de pessoas que morrem nessas condições todos os anos.