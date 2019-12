Segundo levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, a capital do Acre, Rio Branco, é destaque nacional como a cidade brasileira que mais reduziu mortes no trânsito no período entre 2011 a 2018.

O estudo leva em consideração a meta de redução de 50% no número de mortes no trânsito, em uma década de 2011-2020, estipulada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A matéria publicada no Folha de São Paulo deste domingo, 8, aponta que em 2018 seis cidades brasileiras atingiram esta meta (Rio Branco, Salvador, Belo Horizonte, Aracaju, Curitiba e Porto Alegre), sendo a capital do Acre a primeira do ranking de redução.

Para o presidente do Detran/AC, Luiz Fernando Duarte, este resultado satisfatório é o fruto de um trabalho integrado entre diversos órgãos de segurança viária e saúde pública.

“Temos muito o que comemorar, a capital do Acre, Rio Branco, onde concentra maior parte da frota de veículos do Estado, reduziu em 64% a mortalidade no trânsito sendo a primeira no ranking nacional de redução”, afirmou Luiz.

Educação para o trânsito

Ao longo dos anos, o Detran foi aperfeiçoando a forma de educar, com um calendário anual fixo de ações educativas.

A união entre os diversos órgãos que compõem a segurança viária no estado: Detran, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Prefeitura de Rio Branco, Secretaria Municipal de Saúde, Projeto Vida no Trânsito, RBTrans, Ufac, moto grupos, grupo de ciclistas e sociedade civil foi um fator fundamental.

A campanha educativa mais intensa do ano é o movimento Maio Amarelo, realizado durante o mês de maio, com diversas ações coordenadas entre o poder público e sociedade civil, por meio de atividades em escolas, empresas, nas ruas e etc.

Ações de fiscalização

Em 2011, iniciou na cidade de Rio Branco a Operação Álcool Zero, com o objetivo de educar, fiscalizar e salvar vidas no trânsito. A operação é executada pela Polícia Militar do Acre e financiada pelo Detran por meio de um termo de cooperação técnica entre os órgãos.

No primeiro ano da operação, ela virou uma política pública de governo e passou a ser realizada diariamente na cidade.

“Atualmente, a população de Rio Branco respeita as blitz da Operação Álcool Zero, porque elas contribuem para a segurança pública da cidade”, afirmou Luiz.

Engenharia de tráfego

Entre os anos de 2016 e 2018 foram construídas em Rio Branco, seis faixas elevadas em diversos pontos da capital, com o propósito de favorecer a mobilidade urbana, proporcionando mais visibilidade aos condutores e segurança aos pedestres na travessia das ruas. Além de conceder acessibilidade aos cadeirantes, idosos e crianças, por se tratar de uma extensão de calçada, livre de obstáculos.

Implantação de bolsões

A frota de veículos de Rio Branco possui mais motocicletas do que carros, por isso, foi necessária a implantação de bolsões em alguns semáforos da capital para a parada dos motociclistas no momento da espera do sinal.