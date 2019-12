Eliton Ramalho da Silva, 37 anos, foi ferido por golpes de faca, na manhã desta segunda-feira (9), próximo ao Supermercado Pague Pouco, no Bairro Manoel Julião em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o homem e dois “amigos” estavam bebendo em via pública quando iniciaram uma discussão e depois entraram em luta corporal. O agressor de posse de uma faca desferiu um único golpe em cima do peito de Eliton, que atingiu o coração. Após a ação os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou atendimento a vítima e em seguida ele foi encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco, no caminho o homem deu uma parada cardíaca, a equipe de socorrista da unidade avançada conseguiram fazer a reanimação e levou já em estado de saúde gravíssimo.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas eles foram encontrados. O caso já está sendo investigado Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP.