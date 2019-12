Um carro perdeu o controle e derrubou dois postes de energia elétrica, na manhã desta segunda-feira (9), próximo a um residencial na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco. Um mototaxista ainda foi atingido pelos fios de energia durante o acidente.

De acordo com informações de populares, o veículo Gol, de cor branca e paca MZP 5651, trafegava no sentido bairro/centro em alta velocidade, quando o motorista perdeu o controle do veículo, invadiu o sentindo contrário e bateu em um poste de energia elétrica, em seguida outro poste foi puxado pela fiação e caiu também no meio da rua.

Um mototaxista que também trafegava pelo local no momento do acidente foi atingido pela fiação do poste. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do (Samu), que ao chegar no local prestou os primeiros socorros e encaminhou o profissional para o pronto-socorro de Rio Branco. Não se sabe o estado de saúde da vítima.

Policiais Militares do 1° Batalhão também foram acionados e isolaram a área. Os veículos foram recolhidos ao pátio do Detran, por um guincho.

Funcionários da Energisa também estiveram no local para fazer a substituição dos postes de energia elétrica.