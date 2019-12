O último domingo(08) foi de muita alegria e fraternidade entre os moradores do Bairro Calafate, parte alta de Rio Branco.

A 1ª Confraternização Cosme Morais foi uma realização da Associação dos Moradores da Vila Calafate, juntamente com o Centro da Pessoa Idosa – Cosme Morais, com apoio da Ipê Empreendimentos, deputado Jonas Lima (PT) e do vereador Antônio Morais (PT).

O evento foi uma forma de celebrar o ano em que a regional recebeu grandes investimentos, foi realizado um bingo para sorteio de brindes e distribuição de sacolões para as famílias mais carentes do bairro, como foi o caso do senhor Raimundo Nonato.

“Sou morador do bairro desde que era vila, hoje me surpreende vê como meu bairro se desenvolveu e como o Antônio Morais vem trabalhando a mesma linha do pai dele. Nunca fomos tão contemplados como nesse ano. Só o Calafate tem um presidente da Câmara e vice-prefeito de Rio Branco”, brinca Nonato.

Para o vereador Antônio Morais, a confraternização é uma festa entre familiares, pois considera todos os moradores como membros de sua família.

“Eu me sinto festejando o momento como se estivesse com minha família, pois nos conhecemos a tanto tempo, que nos tornamos isso, uma família só. Os mais experientes tenho como tios e não só como amigos meus e do seu Cosme (pai do vereador), são pessoas que me viram crescer e me apoiam e nada mais justo que retribuir essa amizade e parceria, que essa seja a primeira de muitas comemorações”, destaca Morais.

O evento ocorreu durante toda a tarde de domingo com muitas brincadeiras e atividades recreativas, com direito a apresentação de dança do grupo da terceira idade do bairro.