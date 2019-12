A onda de roubos em Rio Branco tem chegado em níveis alarmantes, atingindo empresários , comerciantes e a população em geral.

Um vídeo gravado por câmeras de segurança de um açougue, na tarde deste sábado (7), no Bairro Manoel Julião, mostra mais um assalto na capital acreana.

Um homem chega em uma motocicleta modelo Titan de cor preta, entra no local e anuncia o assalto. Após “fazer o limpa” no caixa e pegar pertences dos funcionários, ele saiu tranquilamente, quando o inusitado aconteceu. Um açougueiro, usando golpes de jiu-jítsu, pulou em cima do assaltante fazendo com que o homem caísse, e conseguiu imobilizar o criminoso.

Em seguida, várias pessoas chegam para ajudar a manter o bandido no chão, inclusive os colegas de trabalho do açougue. Até uma faca foi usada para tentar tirar a arma do meliante, que foi mantido no chão até a chegará da Polícia Militar, que realizou a prisão em flagrante do criminoso.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Flagrante (Defla) e o bandido ficará a disposição da justiça.

A polícia recomenda não reagir aos assaltos, mas a população acreana nos últimos meses está se vendo obrigada a fazer isso para não perder seus bens.