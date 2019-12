O jovem Robson Figueira Fernades, de 15 anos, deu entrada no hospital de Sena Madureira sábado à noite (07), após cair de cavalo em uma localidade do ramal do 16.

Por se tratar de um lugar rural e de difícil acesso, o corpo de bombeiros foi acionado para o resgate. De acordo com informações, o jovem é morador do ramal do 16 que fica localizado na BR 364 sentido Sena Manoel Urbano, entrando 12 km no ramal.

“A guarnição foi deslocada e, ao chegar lá, o jovem já estava esperando às margens do ramal, ele estava sendo transportado em uma rede por moradores acerca de 3 quilômetros.

Rapidamente fizemos os primeiros atendimentos tendo em vista que ele bateu a cabeça e não estava sem fala. Em seguida, transportamos a vítima para o hospital e entregamos para a equipe médica.

Não conseguimos apurar as circunstâncias da queda. Robson segue em fase de observação médica.