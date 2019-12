A convite do presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Antônio Morais, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, prestigiou na manhã desta sexta-feira, 6, a festa de confraternização do grupo de idosos do bairro Calafate.

A prefeita foi recebida com alegria e carinho pelas pessoas presentes, por Morais e pelo deputado estadual Jonas Lima e afirmou que estava muito feliz e honrada em participar da festa. “É sempre uma alegria muito grande estar com vocês, que são um exemplo de vida. Vocês são exemplo para nós de como envelhecer”, afirmou Socorro Neri.

Ela agradeceu a Morais, a quem chamou de padrinho do Calafate, pelo convite e elogiou o trabalho realizado pelo parlamentar em favor da comunidade. A prefeita também elogiou o apoio que Jonas Lima presta à população do Calafate. “O deputado Jonas sempre está presente”, enfatizou.

Socorro Neri aproveitou a oportunidade para firmar o compromisso de, no início do próximo verão, realizar um trabalho de qualidade no bairro, recuperando sua infraestrutura.

“Já estamos trabalhando para conseguir os recursos necessários para fazer um trabalho de qualidade aqui no bairro, recuperando ruas, trocando todas as atuais lâmpadas da iluminação públicas por lâmpadas de LED, dentre outras benfeitorias”, afirmou, sendo aplaudida pelos moradores.

A prefeita agradeceu o apoio prestado à sua gestão por Antônio Morais, que classificou como um parceiro leal e fiel. “Sem desvio de recursos, com honestidade e sem firulas e com o apoio dos nossos aliados vamos cada dia fazendo mais pela nossa cidade e seu povo”, salientou.