Um acontecimento um tanto inusitado ocorreu com a norte-americana Leila Livingston. A mãe de quatro filhos, que mora no norte da Califórnia, resolveu compartilhar momentos angustiantes em que viu uma pessoa estranha na sala cuidando de dois de seus filhos.

“Essa foi a coisa mais assustadora que vivi em toda a minha vida”, escreveu Leila, que viu todo por meio de imagens da babá eletrônica. Ao ver a tal estranha, sentiu que seu coração parou e logo desceu correndo as escadas para salvar seus filhos. No entanto, ao chegar no quarto deles, a moça havia desaparecido. “Mas eu tinha visto a pessoa há 10 segundos!”, continua a mãe.

A história foi toda compartilhada por Leila por meio do facebook, com um post de sucesso ultrapassando 29 mil compartilhamentos. A mãe contou ter ficado aterrorizada com a situação, “Subi correndo as escadas para tentar ver o fantasma na câmera de novo”, contou. Mas quando a americana estava prestes a ligar para mãe pedindo socorro, solucionou o mistério do fantasma.

Ao notar que as imagens estavam estáticas na câmera, ou seja, que o iPad usado para transmitir as imagens como uma babá eletrônica havia travado, percebeu que nada daquilo estava ao vivo. Era tudo uma gravação de momentos anteriores e a mãe acabou se reconhecendo nas imagens.”Era eu. Eu era o fantasma no sofá”, conclui no post.

Após todo susto, a família ganhou uma história hilária para contar. “Eu ri tão alto que quase estava chorando”, disse a mãe ao portal Kidspot.