As execuções não param na periferia de Rio Branco. Um homem ainda não identificado pelo Instituto Médico Legal IML, de aproximadamente 40 anos de idade, foi encontrado morto com várias marcas de tiros pelo corpo em via pública, na madrugada, deste Sábado (7), na Rua Panamá no Residencial Cabreúva, na Região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

De acordo com informações de populares repassado a reportagem, o crime aconteceu por volta das 3:30 da madrugada, quando dois homens chegaram em uma motocicleta, o garupa desceu da moto se aproximou da vítima e de posse de uma pistola 380 efetuou 8 disparos no homem, atingindo cabeça, peito, braço e abdômen, não foi roubado nada da vítima. Após a ação, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.

Moradores que ouviram os disparos saíram para ver o que estava acontecendo e encontraram o homem no chão agonizando, em seguida acionaram o Serviço Avançado de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que só pode constatar a morte da vítima. Policiais Militares também foram acionados e estiveram no local, colheram as informações e fizeram buscas na região mais ninguém não foi preso até o momento.

A motivação do crime é desconhecida pela polícia. Os militares isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde será realizados os devidos exames cadavérico e a identificação dessa pessoa. Os agentes da Delegacia de Homicídio e de Proteção á Pessoa DHPP, já iniciaram as investigações.