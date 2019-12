Desde setembro, a Prefeitura de Rio Branco realiza campanha de Vacinação Antirrábica, como forma de convocar a comunidade a levar seus animais para tomar a vacina que previne contra a raiva. Neste sábado, 7, os agentes do Departamento de Controle de Zoonose, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estiveram no Horto Florestal vacinando cães e gatos, até às 11h.

“Todo final de semana, até o final do ano, estaremos vacinando os animais contra a raiva. Essa vacina é muito importante e a Prefeitura garante a oferta dela durante todo o ano, intensificando as ações nesse período”, explicou a gerente do Departamento, Chayana Fernandes.

Até o momento mais de 30 mil animais foram vacinados. A expectativa é encerrar a campanha com 38 mil. A raiva é uma doença letal e altamente contagiosa, transmitida por meio de arranhões ou mordidas, por mamíferos silvestres, como o morcego por exemplo. Um cachorro ou gato infectado, além de passar para outros, também transmite para humanos.

O professor Fábio Fernades leva os yorkshares, Chanel e Rick, para vacinar regularmente. “Além de procurar o Controle de Zoonose, a gente sempre está no petshop com eles dando outras vacinas para garantir que eles estejam saudáveis”, disse.

Além da vacinação, as equipes também fazem o registro do animal, em que eles recebem uma coleira com código e o contato do Controle de Zoonose. Caso o animal se perca, por meio do telefone e do registro, os donos são localizados.