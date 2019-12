Dados disponibilizados pela Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) mostram que, no período de março a novembro deste ano, mais de mil veículos com restrição de roubo ou furto foram recuperados no Acre. Além da implantação do cerco eletrônico este ano, as ações de repressão ao crime contra a vida e ao patrimônio foram reforçadas.

Para os especialistas em segurança, o roubo ou furto de veículos tem se tornado cada vez mais frequente em todo o país. Automóveis e, principalmente, motocicletas têm sido usados para a prática de outros crimes, dificultando a identificação dos suspeitos. No Acre, grande parte desses veículos são levados para a região de fronteira, onde são facilmente trocados por armas e drogas.

Para coibir a peculiar prática e controlar os índices de crimes não só contra o patrimônio, mas também contra a vida, o Sistema Integrado de Segurança Pública realiza diariamente operações com abordagens em pontos estratégicos e atua em parceria com as forças de segurança dos países de fronteira. Além disso, em março deste ano, foi implantado, a princípio na capital, uma ferramenta de última geração para o rastreio e recuperação de veículos com restrição de crime.

“A tecnologia está a serviço da segurança pública para uma ação mais célere, tendo em vista que, após a instalação do cerco, aumentou em mais de 50% a recuperação de veículos furtados e roubados, principalmente na capital. Entre os meses de março e novembro deste ano, foram 1.059 veículos capturados, tudo com a ajuda do sistema de monitoramento”, frisou o secretário de segurança, Paulo Cézar dos Santos.