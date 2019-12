Mais que uma noite memorável, a festa de premiação das melhores reportagens que tiveram como pauta as políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura de Rio Branco foi um momento de encontro de gerações e coroação da prática do bom jornalismo.

Como bem definiu a prefeita Socorro Neri, “o Prêmio Jorge Said de Comunicação vai além do caráter de premiação. O que desejamos é estimular a prática do bom jornalismo, inspirar futuras gerações e divulgar os trabalhos de excelência do jornalismo responsável.”, enfatizou.

O evento, que teve como convidado especial o repórter da Rede Globo de Televisão, Francisco José, aconteceu na noite desta quinta-feira (05), no restaurante La Nonna.

Já na primeira edição, o Prêmio Jorge Said de Comunicação, criado na gestão da prefeita Socorro Neri, foi considerado um sucesso tendo sido prestigiado por familiares de Jorge Said, membros da equipe da gestão municipal, parlamentares como as vereadoras Elzinha Mendonça e Lene Petecão e os deputados estaduais Jenilson Leite e Roberto Duarte. Além de empresários e os profissionais da comunicação.

“Este é o espírito do Prêmio Jorge Said de Comunicação. Convidar nossa imprensa em geral, e em especial cada profissional que atua em nosso município, a cultivar um olhar mais atento, amoroso, carinhoso mesmo sobre nossa população e suas enumeráveis qualidades. Temos muito o que mostrar de bom, de positivo e precisamos fazer esse contraponto nesses tempos tão sombrios que vivemos em que a notícias sensacionalistas, o que mostra a violência e que tanto apelo tem dado o Ibope que recebe, precisam ser contrapostas com o que é positivo. Só o positivo pode gerar esperança. ”, disse a prefeita.

Socorro Neri reconheceu também o papel das pautas críticas. “Sem demérito às matérias e artigos que mostram os problemas da nossa cidade, pois também nos ajudam a melhorar a gestão, acreditamos que é preciso reconhecer também que nossa cidade vive um povo criativo, resiliente e empreendedor. Esperamos que através desse prêmio, um singelo reconhecimento aos profissionais de comunicação que também se deparam cotidianamente com inúmeras dificuldades, possamos criar estimulo para busca de pautas e notícias que revelem o melhor de nós e que nos inspire. Que tenhamos como exemplo profissionais como Jorge Said que dá nome ao prêmio.”, destacou.

A prefeita enalteceu ainda a presença do convidado especial da noite que com 44 anos de reportagens na Globo deu uma pausa na agenda para participar do evento. “Francisco José, que nos honra com sua presença, além de um coração nordestino generoso e humilde, integra a constelação de valorosos jornalistas que dominam a arte de emocionar com imagens e palavras e não é sempre que temos a honra de ouvir um ídolo.”, disse ela ao convidá-lo para ministrar sua palestra.

Antes de exibir um vídeo com trechos de suas mais importantes reportagens pelo planeta, por meio do qual mostrou os desafios de suas pautas, Francisco José falou sobre superação, o que considera uma das marcas de seu trabalho.

“Envelheci fazendo reportagens, concorri a prêmios. O que eu tenho desde o início é motivação para fazer todas as reportagens e a superação é a base de todas as reportagens e não apenas no jornalismo. A superação na vida, no trabalho, nos estudos, em todos os sentidos. Quem não procura se superar para fazer bem o seu trabalho não vai vencer. E são tantos os derrotados que preferiram ficar acomodados e não lutaram pela sua profissão que eu até me sinto um privilegiado por ter lutado tanto em todos os trabalhos que fiz. Eu sou matuto do sertão e enfrentei todos os obstáculos para entrar na maior emissora do país.”, sublinhou.

Premiados e homenageados

Além de premiadas reportagens de TV, Web, Rádio e Destaque Acadêmico, foram homenageados: o jornalista Silvio Martinello, a radialista Nilda Dantas e os empresários de comunicação, in memorian, Roberto Moura e Phellipe Daou.

Simone Oliveira, da TV05, venceu na categoria Telejornalismo com a matéria “Vivendo a melhor idade”, cuja reportagem mostrava as políticas de atenção à pessoa idosa desenvolvidas pela Prefeitura de Rio Branco. “Estou muito grata à prefeita por ter realizado esse prêmio. A gente sabe que é difícil o dia-a-dia, a correria. Fazer jornalismo no Acre é muito difícil, enfrentando muitas batalhas então esse prêmio veio para alavancar a nossa autoestima.”, disse.

O vídeomaker Kennedy Santos, do site de notícias AC24Horas, foi o premiado na categoria Web jornalismo com a reportagem “A dengue bate à sua porta”, por meio da qual mostrou os arrastões de prevenção e combate ao mosquito Aedes Aegypti, realizados pelas equipes de agentes de endemias da Prefeitura de Rio Branco. “Realmente eu não esperava porque tinha muita gente concorrendo, mas o mais importante de tudo é ver que meu trabalho está valendo à pena, que a comunidade está assistindo, que as pessoas gostam, as pessoas vão me pautando e esse prêmio realmente é a valorização do nosso trabalho. Estou muito feliz.”, comemorou.

O prêmio de Destaque Acadêmico foi para a matéria “A pobreza nossa de cada dia”, pulicada na revista acadêmica A Catraia, do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac), que teve como base os números da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Sasdh). Os autores eram só alegria. “Estou super feliz por ganharmos esse prêmio pois é um reconhecimento da nossa batalha na academia.”, enfatizou Fabiano Marçal e Gabriel Freire comentou que “a reportagem é uma forma de mostrar que temos que lutar para garantir as políticas públicas do Município.”, ressaltou.

Na categoria Rádio Jornalismo foi vencedora a matéria do jornalista Tião Maia sobre o “Desafio Verde”, lançado pela Prefeitura de Rio Branco no mês de novembro para estimular a população a plantar árvores e mudas com o objetivo de contribuir com o paisagismo e arborização da cidade.