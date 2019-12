O jovem Antônio Sebastião, de 16 anos, morreu após ser ferido a tiros e degolado na noite desta quinta-feira (5), em uma região conhecida como Baixada, próximo ao Bairro São Francisco, em Manoel Urbano, no interior do Acre.

De acordo com informações de populares, Antônio caminhava por uma rua quando homens armados se aproximaram e efetuaram 3 tiros contra vítima. Para certificar a morte do jovem, os bandidos ainda o degolaram. Após a ação, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas os socorristas só puderam constatar a morte de Antônio. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavérico.

Policiais Militares também foram acionados e colheram informações sobre os autores do crime, mas ninguém foi encontrado e preso até o momento.

A motivação do crime seria mais um capítulo da guerra entre facções criminosas. Os agentes da Delegacia de Manoel Urbano já iniciaram as investigações do caso.