A maioria das pessoas, quando começa a desconfiar do parceiro, acha que está ficando louca, que pode ser coisa da sua cabeça. Mas cá entre nós, é explícita a mudança no comportamento das pessoas que estão realmente mentindo. Pensando nisso, a rede social, Meu Rubi, elencou os sinais mais claros de que seu parceiro mente para você para acabar com as dúvidas de uma vez por todas!

Entretanto, nem todas as pessoas reagem da mesma forma aos sinais, e caso identifique um, tenha certeza antes de iniciar brigas desnecessárias e conflitos no relacionamento de vocês.

Contam várias versões da mesma história

É comum que os mentirosos se percam nas próprias mentiras, uma hora contam de um jeito, outra contam uma versão totalmente diferente. Se você “encurrala”, eles se colocam na posição de vítima e tentam culpar você. Fique atento, pois essa é clássica!

Estão sempre na defensiva

Não importa o que você tente acusar, ou perguntar, ou sugerir, eles irão entrar na defensiva e dar um jeito de virar o jogo. Agora, parece que você é o culpado.

Nervosismo

Ao falar de um assunto, se a pessoa demonstra certo nervosismo e você não entende o motivo, provavelmente há uma mentira aí. É difícil para as pessoas falarem de assuntos das quais não dominam, desse jeito, a grande maioria fica nervosa ao ter que encarar uma conversa sobre.

Não faz contato visual

Se o seu parceiro sempre evita contato visual com você ao conversar sobre um assunto, principalmente se for algo suspeito, é bom ficar ligado!

Ciúme excessivo

Óbvio que nem todos os ciumentos estão necessariamente mentindo, algumas pessoas realmente sentem um ciúme fora do normal. Mas, esse também pode ser um sinal para identificar um mentiroso, pois quem muito desconfia, pode estar fazendo.

Nunca mexe no celular perto de você

É claro que, se vocês estão em um momento romântico, fica feio se a pessoa mexe no celular o tempo todo. Entretanto, se ele\ela nunca te deixa ver o celular e jamais abre mensagens perto de você, além de ter uma senha a qual você não sabe qual é, a atitude é no mínimo estranha, né?