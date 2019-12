Na tarde dessa sexta-feira (06/12) o auditório do SEBRAE, em Rio Branco, sediou uma Sessão Pública, com o Secretário Especial de Assuntos Fundiários, Nabhan Garcia, para tratar sobre a regularização fundiária no Acre.

O evento contou com a presença de vários produtores rurais do Estado, que buscavam informações sobre as perspectivas para a regularização das terras que possuem.

Durante o evento, a Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) anunciou a realização de uma Audiência Pública da Comissão de Agricultura, da Câmara dos Deputados, em Rio Branco, para discutir a implantação de Polícia Rural no Acre.

“Embora a criminalidade nas cidades monopolize a atenção da mídia e da sociedade, o crime, em especial o furto e o roubo à mão armada, cresceu nas propriedades rurais, mantendo em risco constante os bens e a segurança pessoal dos produtores e de suas famílias”, afirma a parlamentar.

Mara Rocha ressaltou que alguns estados já possuem programas específicos de segurança para o setor rural: “Essas experiências precisam ser compartilhadas para fomentar e difundir o conhecimento e boas práticas de segurança pública na zona rural. Precisamos fazer uma política consistente e integrada de prevenção e combate à violência”, declarou.

A audiência deverá ocorrer em março de 2020, e contará com a presença de parlamentares e de autoridades de segurança pública do Acre, além de membros da segurança pública de Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal, que compartilharão suas experiência na implantação de programas de segurança no meio rural.