O jovem José Maurício, de 22 anos, foi morto a tiros após ter sua casa invadida na noite desta sexta-feira (6), na Rua João Ribeiro, no Bairro Taquari, em Rio Branco. Ao ver o assassinato do filho, o pai da vítima pegou um terçado e atacou o autor do crime, identificado como Kieslley Mateus de Queiroz, 19 anos.

Segundo informações da família do rapaz assassinado, Kieslley chegou no local em uma motocicleta e perguntou se José estava em casa. Após a esposa da vítima confirmar a presença do marido, o criminoso invadiu a residência e efetuou 3 disparos na cabeça e no peito de José. O homem não teve tempo de reação, pois estava deitado na cama, abraçado com sua filha de 2 anos que saiu ilesa. José não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser socorrido.

Após efetuar o crime, Kieslley tentou correr, mas o pai da vítima entrou em luta corporal com o criminoso e desferiu vários golpes de terçado nas costas e nos braços do bandido. Mesmo ferido, Kieslley ainda conseguiu pegar a motocicleta e fugiu do local.

No entanto, o criminoso parou próximo a escola João Mariano Kieslley e pediu ajuda a populares, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros atendimentos e encaminhou o bandido em estado grave ao pronto-socorro de Rio Branco.

O pai da vítima, Raimundo Nonato, 59 anos, também precisou ser socorrido por ambulância e foi encaminhado ao PS, pois o bandido golpeou o idoso com a pistola durante a luta corporal. O estado de saúde de Nonato é delicado.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e isolou a área para os trabalhos da pericia. O corpo de José Maurício foi recolhido e levado à sede do Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos devidos procedimentos.

A motivação do crime não foi divulgada, mas a suspeita é de que seja por conta da guerra entre facções. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).