Os jovens Carlos Henrique da Silva Albuquerque, 16 anos, e Wesley Yann Gomes Ribeiro foram assassinados a tiros na madrugada desta sexta-feira (6), na Rua Bolívia, no bairro Habitasa, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, os adolescentes caminhavam em via pública quando homens não identificados se aproximaram e de posse de armas de fogo efetuaram, ao todo, oito tiros contra as vítimas. Carlos Henrique foi atingido por quatro disparos, sendo três nas costas e um na cabeça. Já Yann foi atingido por um tiro na mão e outro no rosto, que atravessou a cabeça.

Os jovens não resistiram aos ferimentos e morreram antes de serem socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os paramédicos ainda estiveram no local do ocorrido para constatar o óbito das vítimas.

A motivação do crime, segundo a Policia Militar, pode ser a guerra entre facções. Os militares ainda procuraram pelos autores do crime na região onde o crime aconteceu, mas nenhum dos suspeitos foi preso até o momento.

Os corpos dos jovens foram recolhidos e levados ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos devidos exames cadavérico. Agentes da Delegacia de Homicídio e de Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações do caso e tentar identificar os criminosos.