A Prefeitura de Rio Branco promove durante o mês de dezembro uma programação especial de fim de ano em diversos pontos da capital acreana, que celebram o aniversário da cidade, com a Comenda Volta da Empreza, além do Natal e do Réveillon.

Na Praça da Revolução, ponto central das atividades, a programação se inicia na sexta-feira, 6, a partir das 18h, com o Acender das Luzes de Natal e a chegada do Papai Noel, que estará durante todos os fins de semana até o dia 25 de dezembro no espaço, além das apresentações do Coral Saber Viver, da Policlínica Barral y Barral, e da Banda de Música da PM.

As celebrações de fim de ano da praça seguem nos dias 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 25, 27, 28 e 29 de dezembro, com diversos artistas musicais e teatrais se apresentando no local.

Natal nos Mercados

A novidade deste ano é que a programação chegará aos Mercados da cidade, como política de descentralização cultural de fim de ano.

São eles: Central de Comercialização e Abastecimento da Capital (Ceasa), e mercados do Quinze, Galvez, Elias Mansour, Azis Abucater, Rui Lino, da Estação, Benfica, do Bosque, Manoel Julião, da 06 de Agosto e Novo Mercado Velho.

Parque Cidade da Criança

O recém-inaugurado Parque Cidade da Criança, no bairro Jarbas Passarinho, também será um dos locais a receber atividades em celebração ao fim de ano.

O local terá uma programação especial de Natal no sábado, dia 21 de dezembro, a partir das 18h, com apresentações da CIA Adorai em: Uma Noite de Natal e Cobras Dances. Já no domingo, 22, também a partir das 18h, subirão ao palco do anfiteatro da praça a instalação cênica Tropa Mamulungu, com o “Natividade”, e o cantor Ferdiney Rios.

Comenda e Réveillon

Ainda compondo as atividades de fim de ano, a gestão municipal realizará a Comenda Volta da Empreza, no dia 28 de dezembro. O evento celebrará os 137 anos de Rio Branco, e é considerada a mais alta honraria entregue pelo município. Os nomes dos homenageados serão divulgados em breve.

E para finalizar as celebrações de fim de ano, a prefeita Socorro Neri realizará o Réveillon de Rio Branco na Gameleira. A festa contará com a já tradicional queima de fogos durante a virada do ano, além de diversas atrações musicais, que serão divulgadas em breve.