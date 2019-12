A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, prestigiou na manhã desta quinta-feira (5) a solenidade de abertura da 3ª Semana Acadêmica do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática (SEMPECIM) e a III Feira Estadual de Matemática, eventos promovidos pela Universidade Federal do Acre (UFAC). Os eventos acontecem no auditório de pós-graduação da instituição de ensino superior.

De acordo com o professor Gilberto Melo, que atua no programa, os eventos visam agregar pós-graduação de alunos da Matemática e Pedagogia do Instituto Federal do Acre (Ifac), Colégio de Aplicação e Instituto Imaculada Conceição.

“É fundamental a presença da nossa prefeita Socorro Neri que, inclusive é docente desse programa. Queremos cada vez mais estreitar os laços com a Prefeitura, em especial com a Secretaria Municipal de Educação, para que a gente possa desenvolver trabalhos conjuntos com as escolas municipais, levando os nossos produtos educacionais e mostrar que com base nesses trabalhos existem muitas possibilidades de explorar a Matemática com as crianças que a prefeitura trabalha”, salientou Melo.

Em sua fala, a prefeita disse ser natural sua presença nos eventos, não na condição de prefeita, mas como professora da instituição de ensino superior. Ela lembrou que foi professora nas primeiras turmas do programa, do qual se afastou para assumir o cargo de vice-prefeita da capital.

Socorro Neri parabenizou os promotores dos dois eventos e defendeu a integração dos professores da UFAC com as redes estadual e municipal de ensino. “Quero deixar o nosso respeito à administração da UFAC, parceiro de primeira hora do nosso município, e desejar a todos uma excelente 3ª Semana Acadêmica e III Feira de Matemática”, concluiu a prefeita.