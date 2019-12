Moradores do Loteamento São Sebastião, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, dizem que se sentem abandonados pelo poder público. Os problemas são inúmeros: ruas virando áreas de mata, entulhos, bueiros entupidos dando retorno as residências, falta iluminação pública, buracos e calçadas inacabadas.

São diversos problemas nesse loteamento, tudo isso foi a junção da falta de compromisso do poder público com a falta de representatividade junto a Prefeitura de Rio Branco e do presidente do bairro.

O São Sebastião possui negligência desde sua pavimentação até os dias atuais. A rede de esgoto feita de forma errada com cano PVC de 150 mm, e o correto era para ter sido feito com manilhas de 1.000, sem contar que uma parte das ruas não existe os “boca de lobo” para escoar as águas das chuvas.

Outros problemas também são visíveis como os excessos de buracos por falta de manutenção nas vias públicas, pois desde que foram construídas há cerca de 5 anos, não houve recapeamento na malha asfáltica e nem uma intervenção como tapa buracos, tendo em vista que as ruas foram feitas com materiais de péssima qualidade.

Um dos exemplos de descaso é na rua da Lua (nome interessante), é retrato de tudo que foi deixado de fazer, pois há uma enorme “cratera” no meio dessa rua, tirando o direito de ir e vim dos moradores, inclusive de transitar com seus veículos.

Os moradores já não sabem a quem recorrer, pois eles já solicitaram que ações da prefeitura e do presidente do bairro fossem tomadas, e até mesmo fecharam ruas, mas mesmo assim, nada foi feito. Muitas pessoas, que não aceitam a forma de descaso que esta sendo tratado o caso, já venderam suas casas e foram morar em outros bairros, ou se mudaram para a zona rural da capital.

‘Os moradores da rua até hoje querem entender porque somente o Bairro São Sebastião nunca foi contemplado em nenhuma melhoraria”, disse uma moradora da região, revoltada com a situação.