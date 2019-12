Apesar de estar em seu primeiro mandato, a Deputada Federal Mara Rocha tem trabalhado com afinco na busca de recursos para municípios do Estado. Neste primeiro ano a parlamentar tucana não tinha direito a emendas parlamentares mas, mesmo assim, buscou apoio nos Ministérios e conseguiu a abertura de programas extraorçamentários.

No dia de ontem Mara Rocha conseguiu garantir o empenho de recursos para Rio Branco, Plácido de Castro e Bujari, todos no Ministério da Agricultura e que se destinam à compra de Máquinas e Equipamentos.

Em Rio Branco, Mara Rocha garantiu o empenho de R$ 955.000,00 destinados à aquisição de Patrulha Mecanizada, para Plácido de Castro o empenho foi de R$ 830.850,00 e a cidade de Bujari foi contemplada com R$ 286.500,00.

“Minha intenção é, ao longo desses quatro anos, atender todos os municípios do Acre com recursos. Conheço a realidade do nosso Acre e sei das dificuldades enfrentadas pelas Prefeituras para garantir o escoamento da produção agrícola, por isso busquei um programa ministerial que atendesse a essa demanda”, afirmou a parlamentar.

Mara Rocha garantiu que ainda busca outros empenhos e indicações: “ Estou buscando atender a outras cidades, mas prefiro não me antecipar até ter a garantia dos empenhos. Tenho dialogado com os ministros, buscando sensibiliza-los para as dificuldades das nossas prefeituras. Os municípios que não forem atendidos com esses recursos extraorçamentários serão contemplados com minhas emendas individuais”, finalizou Mara Rocha.