O jovem Railson Granjeiro do Nascimento, 23 anos , foi ferido com um tiro na perna, na noite desta quinta-feira (5), enquanto saia de sua casa, na Rua Misael Martins, no Bairro Novo Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, Railson estava na porta de sua residência quando dois homens em uma motocicleta chegaram no local e o garupa efetuou cerca de 10 disparos contra vítima. O criminoso errou a maioria dos tiros e acertou somente 1 na perna esquerda do jovem. Em seguida, Railson voltou para dentro de casa. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

Familiares da vítima acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do (Samu), que esteve no local, prestou os primeiros atendimentos à vítima e encaminhou o rapaz para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares também foram acionados e colheram informações sobre os criminosos, mas até o momento nenhum suspeito foi encontrado. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.